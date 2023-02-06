В Госдепе США сообщили, что считают неубедительными заявления Китая насчет аэростата

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В США не считают, что сбитый китайский аэростат оказался над страной по ошибке. Об этом со ссылкой на руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса сообщает РИА Новости.

"Эти объяснения кажутся нам неубедительными", – заявил Прайс, отвечая на вопрос, мог ли китайский аэростат оказаться над США по ошибке.

Он добавил, что заявления о том, что зонд был метеорологическим, также расцениваются Госдепом как неубедительные.

Прайс сообщил, что в ближайшие дни в США продолжатся контакты с Китаем по поводу инцидента с аэростатом. По его словам, в Вашингтоне считают необходимым сохранять открытыми каналы коммуникации с Пекином.

Представитель Госдепартамента также сообщил, что визит в Китай госсекретаря США Энтони Блинкена, отмененный из-за происшествия с аэростатом, состоится при подходящих условиях. Прайс, однако, отказался назвать возможные сроки этой поездки.

4 февраля военные США сбили принадлежащий КНР аэростат у побережья страны. После проведения этой операции начался сбор обломков летательного аппарата из воды для их изучения.

В МИД КНР выразили недовольство действиям Штатов. По словам представителей ведомства, аппарат не представлял военной или личной угрозы, и попал в воздушное пространство США из-за форс-мажора.

Министр транспорта США допустил санкции против КНР из-за ситуации с аэростатом

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