"Это был мой ужин". Пользователи соцсетей высмеяли США за сбитый китайский аэростат

В конце января в небе над США заметили китайский аэростат. Американские власти заподозрили КНР в шпионаже. В Пекине сообщили, что их шар не разведчик, а метеорологический зонд, отклонившийся от курса. Несмотря на это, американская сторона сбила объект, что привело к еще большей напряженности в отношениях сверхдержав. Рассказываем подробности, а также как пользователи соцсетей отреагировали на ситуацию.



Китайский шар-шпион?

Фото: Joe Granita/ZUMA Press Wire/ТАСС

В субботу, 28 января, китайский аэростат вошел в американскую опознавательную зону в районе Алеутских островов на Аляске. Об этом рассказал представитель Минобороны США. 30 января шар залетел в воздушное пространство Канады. Но уже на следующий день он снова вернулся в небо над Америкой, на этот раз в районе северной части штата Айдахо.

В Пентагоне указали на его якобы разведывательное предназначение. В свою очередь, в МИД Китая подтвердили, что замеченный объект действительно прилетел с их территории. Однако Пекин отверг обвинения в шпионаже.





из заявления официального представителя МИД КНР Аэростат прибыл из Китая, его назначение носит гражданский характер, в частности зонд используется для метеорологических исследований. Из-за сильного западного ветра аэростат потерял контроль и отклонился от заданного курса.

Произошедшее китайская сторона назвала нештатной ситуацией. Кроме того, выразила сожаление и заявила о готовности поддерживать контакт с властями Соединенных Штатов, чтобы урегулировать инцидент. Несмотря на это, 4 февраля американские истребители сбили аэростат у побережья Южной Каролины. "Шар, который использовался КНР в попытке наблюдать за стратегическими объектами на континентальной части США, был сбит над территориальными водами США", – сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

Американский лидер Джо Байден заявил, что приказал сбить зонд еще 1 февраля. Однако в Минобороны порекомендовали отложить операцию из соображений безопасности. Ситуация вокруг шара привела к еще большей напряженности в отношениях между сверхдержавами.

В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен отложил запланированный визит в Китай. Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер обвинила КНР в нарушении американского суверенитета и международного права. В свою очередь китайские власти сделали США серьезное представление за ликвидацию аэростата. В МИД страны обвинили Вашингтон в нанесении "удара по усилиям, нацеленным на стабилизацию китайско-американских отношений".



Соцсети ответили мемами

Предприниматель Илон Маск высмеял действия США в соцсетях. Он запостил в своем аккаунте в Twitter мем по мотивам мультфильма "Вверх". На нем истребитель атакует связку разноцветных воздушных шаров, на которых в небе парит дом главного персонажа картины.





В ответ подписчики Маска стали активно делиться своими мемами. Один из них выложил изображение гигантского воздушного шара в форме пенящейся кружки пива. "Немецкий воздушный шар тоже был замечен", – прокомментировал пользователь.



Другой юзер разместил фото воздушного шара с привязанной к нему коробочкой, по всей видимости, китайской еды.

"На самом деле это был заказанный мной ужин", – написал автор.



Следующий мем отсылает к давней традиции летчиков рисовать на фюзеляже отметки о сбитых самолетах противника.

На фото изображен улыбающийся пилот за штурвалом. При этом на корпусе его истребителя отмечены 15 самолетов и один воздушный шар.



В Twitter даже появилась страница якобы самого "китайского шара-разведчика". Когда стало известно, что зонд уничтожен, в аккаунте от имени аэростата появилась запись: "Нееееееееет". В комментариях пользователи стали выражать свои соболезнования. В целом мемы многих юзеров объединила идея несоразмерности задействованных американскими властями средств против китайского шара.

