В США заявили о еще одном китайском воздушном шаре над Латинской Америкой

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Еще один китайский разведывательный воздушный шар был замечен над Латинской Америкой. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

Он отметил, что пока остается неясным, где именно пролетает аэростат над Латинской Америкой. Однако, по прогнозам американского чиновника, он не направляется в сторону Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что американское правительство и военные отслеживают подозрительный китайский аэростат наблюдения, который висит над северной частью США последние несколько дней. Высотный воздушный шар заметили в среду, 1 февраля, в штате Монтана. Отмечается, что он прилетел со стороны Алеутских островов.

По словам представителя МИД КНР, аэростат действительно принадлежит Китаю. Летательный аппарат является гражданским и используется для научных целей, в частности для метеорологических исследований. В ведомстве уточнили, что аэростат отклонился от маршрута из-за ветра. Кроме того, аппарат имеет ограниченные возможности самоуправления.

По последним данным, китайский аэростат направляется в сторону базы ВВС США Уайтмен в штате Миссури, где находятся стратегические "стелс"-бомбардировщики B-2.

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