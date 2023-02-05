В МИД КНР выразили недовольство из-за сбитого США китайского аэростата

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МИД КНР выразил решительное недовольство и протест против действий Соединенных Штатов, в результате которых был сбит китайский аэростат. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте китайского ведомства.

В сообщении МИД КНР в очередной раз упоминается, что беспилотный аэростат являлся гражданским и что он вошел в воздушное пространство США из-за форс-мажора.

Кроме того, в МИД напомнили слова представителя Минобороны США, который заявил, что воздушный шар не представлял военной или личной угрозы для Соединенных Штатов.

"В сложившихся обстоятельствах настойчивое требование американской стороны применить силу является чрезмерной реакцией и серьезным нарушением международной практики. Китай будет решительно защищать законные права и интересы соответствующих предприятий, оставляя за собой право на дальнейшие необходимые ответные действия", – говорится в сообщении китайского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось о том, что военные США сбили принадлежащий КНР аэростат у побережья страны. Сразу после проведения этой операции начался сбор обломков летательного аппарата из воды.

До этого представитель МИД КНР подтвердил, что аэростат действительно принадлежит Китаю. По его словам, летательный аппарат являлся гражданским и использовался для научных целей, в частности для метеорологических исследований. В ведомстве уточнили, что аэростат отклонился от маршрута из-за ветра. Кроме того, аппарат имел ограниченные возможности самоуправления.

США сбили китайский аэростат у своего побережья

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