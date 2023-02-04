Китай выразил протест против нападок Вашингтона из-за аэростата над США – МИД КНР

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Власти Китая выступают против нападок и клеветы со стороны Соединенных Штатов касательно того, что китайский аэростат случайно оказался в воздушном пространстве США. Об этом заявили в МИД КНР, передает ТАСС.

В министерстве напомнили, что Китай строго соблюдает нормы международного права, а также уважает суверенитет и территориальную целостность всех государств. Также в МИД подчеркнули, что Пекин никогда не вторгался в наземное или воздушное пространство какого-либо государства.

Ранее сообщалось, что правительство и военные США отслеживают подозрительный китайский аэростат наблюдения, который висит над северной частью Соединенных Штатов последние несколько дней. Высотный воздушный шар заметили в среду, 1 февраля, в штате Монтана.

Представитель МИД КНР подтвердил, что аэростат принадлежит Китаю. Летательный аппарат является гражданским и используется для научных целей, в частности для метеорологических исследований. В ведомстве добавили, что аэростат отклонился от маршрута из-за ветра. Кроме того, аппарат имеет ограниченные возможности самоуправления.

По последним данным, китайский аэростат направляется в сторону базы ВВС США Уайтмен в штате Миссури, где находятся стратегические "стелс"-бомбардировщики B-2.

Китай объяснил появление своего аэростата над США сменившимся ветром

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