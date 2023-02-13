Байден поручил создать межведомственную группу для анализа феномена НЛО

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Американский президент Джо Байден поручил создать межведомственную группу, задачей которой станет углубленный анализ феномена НЛО после произошедших инцидентов на севере США и в Канаде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

Он подчеркнул, что до Байдена американские власти не предпринимали каких-либо серьезных попыток по углубленному изучению и объяснению феномена неопознанных летающих объектов.

Кирби добавил, что тем не менее в Вашингтоне не видят оснований утверждать, что объекты, перехваченные над Канадой, Аляской и озером Гурон, обладают внеземным происхождением. Он объяснил, что США хотят понять, что они сбили на севере, как только к обломкам доберутся поисковые группы.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также заявила, что администрация США не видит признаков инопланетной активности в случаях с тремя сбитыми неопознанными летающими объектами на севере страны. Она обратила внимание на важность подобного заявления на фоне распространившихся сообщений.

12 февраля у берегов китайской провинции Шаньдун также был обнаружен неопознанный летающий объект. В связи с планами сбить НЛО рыбакам посоветовали соблюдать правила безопасности. При обнаружении частей сбитого объекта находящихся на рыболовных суднах попросили сфотографировать их и отправить специалистам бюро.

Авиация Канады и США сбила неопознанный воздушный объект над Канадой

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