Неопознанный летающий объект был обнаружен у берегов провинции Китая – СМИ

У берегов китайской провинции Шаньдун был обнаружен неопознанный летающий объект (НЛО). Об этом сообщает Global Times со ссылкой на заявление бюро морского развития городского уезда Цзимо города Циндао.

"В акватории городского округа Жичжао обнаружили неопознанный летающий объект", – следует из сообщения бюро.

В связи с планами сбить НЛО рыбакам посоветовали соблюдать правила безопасности. При обнаружении частей сбитого объекта находящихся на рыболовных суднах попросили сфотографировать их и отправить специалистам бюро.

Ранее загадочный летающий объект заметили у Международной космической станции (МКС) во время работы российских космонавтов. Он находился недалеко от солнечной батареи служебного модуля.



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