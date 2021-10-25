Пилоты заметили неизвестный летающий объект на радарах в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Подмосковье заметили неопознанный летающий объект, похожий на белый шар. Явление зафиксировали 23 октября в московской зоне единой системы организации воздушного движения. Об этом Агентству "Москва" рассказал пресс-секретарь ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения" Николай Ивашов.
По его словам, наличие в воздухе объекта подтвердил экипаж воздушного судна одной из российских авиакомпаний.
"Органами противовоздушной обороны (ПВО) был объявлен, но вскоре снят сигнал "Режим". Однозначно идентифицировать объект, достаточно быстро исчезнувший с радаров, не удалось", – отметил Ивашов.
Не удалось определить и точную скорость объекта. Ивашов подчеркнул, что данные о скорости 240–260 километров в час могут быть неверными. Он также предположил, что объектом мог быть метеорологический зонд, который попал в сильное воздушное течение.
"В этот день неподалеку проводились санкционированные запуски зондов, а в указанном районе наблюдались мощные порывы ветра. Также это мог быть несанкционированно запущенный беспилотник", – рассказал Ивашов.
Ранее в небе над Вирджинией засняли подозрительный объект. На кадрах видно, как огромная огненная стрела летит в небе и внезапно затухает.
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