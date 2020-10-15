Исследователи заметили НЛО во время стыковки российского космического корабля с МКС

Во время стыковки российского космического корабля с МКС 14 октября можно было заметить НЛО. Так считают члены одной исследовательской группы. Они разместили пост в соцсети "ВКонтакте" и отметили, что во время съемки в кадр попал неопознанный объект.

Исследователи также напомнили, что уже не раз заявляли о многочисленных и частых попытках иного мира выйти на контакт с Землей.

14 октября на Международную космическую станцию впервые отправили пилотируемый корабль по сверхбыстрой схеме. Полет занял всего три часа, а не шесть, как это было раньше. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.