"Союз МС-17" установил рекорд скорости полета к МКС

Фото: "Роскосмос"

Российский корабль "Союз МС-17" долетел до Международной космической станции за рекордные три часа и три минуты. Об этом сообщает РИА Новости.

Корабль пристыковался к МКС в 11:48 по московскому времени. Запуск ракеты "Союз-2.1а" был произведен с космодрома Байконур. Спустя несколько минут корабль начал самостоятельный полет, отделившись от третьей ступени ракеты.

Отмечается, что вокруг Земли было совершено два витка. При этом по стандарту корабль находится в полете двое суток и совершает 34 витка. Также используется четырехвитковая схема.

Предыдущий рекорд по скорости доставки экипажей на МКС был за кораблем "Союз МС-06". Полет, совершенный в 2017 году, длился 5 часов 38 минут.

На борту "Союза МС-17" находились космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс. Они перейдут на МКС после того, как откроются люки, и встретятся там с Анатолием Иванишиным, Иваном Вагнером и американским астронавтом Крисом Кэссиди. Находящийся в настоящее время экипаж пробудет на станции до 22 октября 2020 года. Следующая группа будет находиться в космосе до 9 апреля 2021 года.

Накануне запуск ракеты-носителя "Союз МС-17" показали в прямой трансляции с Останкинской телебашни. Запуск состоялся в 8:45 по Москве. Как отметили в РТРС, трансляция запуска впервые велась с самой высокой смотровой площадки Европы.

