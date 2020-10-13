Останкинская башня проведет трансляцию запуска ракеты "Союз МС-17"

18:05
Фото: ТАСС/пресс-служба ГК "Роскосмос"
Запуск ракеты-носителя "Союз МС-17" с космодрома Байконур на МКС покажут в прямой трансляции с Останкинской телебашни 14 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российскую телевизионную и радиовещательную сеть (РТРС).
Запуск состоится в 8:45 по Москве. Как отметили в РТРС, трансляция запуска впервые будет вестись с самой высокой смотровой площадки Европы.
"Телемост соединит легендарную Останкинскую телебашню, космодром Байконур и Международную космическую станцию", – отметили в пресс-службе.
Прямой эфир сопроводят космонавты "Роскосмоса", эксперты отрасли, популярные артисты.
"Старт, стыковка, встреча экипажей на орбите и многое другое – все это в прямом эфире с 5:45 по московскому времени на YouTube-канале "Роскосмоса", – рассказали в РТРС.
Ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" отправится к МКС с площадки № 31. На орбиту корабль выйдет примерно через 19 минут после старта. Стыковка запланирована на 11:52 того же дня.
Вместе с астронавтом НАСА Кэтлин Рубинс на "Союзе МС-17" к МКС должны отправиться космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков.
А вечером 13 октября горожане смогут увидеть на медиафасаде Останкинской телебашни видеооткрытку с изображением взлетающей в небо ракеты.
Ранее сообщалось, что Музей космонавтики запустит первое в России музейное телевидение. Канал начнет работу с трансляции запуска "Союз МС-17".
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