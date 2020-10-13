Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Столичный Музей космонавтики запустит первое в России музейное телевидение в среду, 14 октября. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Начнется работа видеоканала с трансляции запуска космического корабля "Союз МС-17". Попасть на страницу канала пользователи могут с главной страницы Музея космонавтики. Прямой эфир с запуском космического корабля начнется в 8:20. Трансляцию будут комментировать специалисты Музея космонавтики.
"Несколько раз в неделю в прямом эфире зрителей ждут космические новости, технические программы, интервью с космонавтами и с приглашенными гостями, а также специальные выпуски со стартов и посадок космических кораблей", – отмечают в учреждении.
В пресс-службе рассказали, что в 8:45 по Москве к МКС отправятся летчики-космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс. В четверг, 15 октября, в 11:00 на видеоканале состоится онлайн-урок с прямым включением с Международной космической станции, подготовленный Музеем космонавтики вместе с госкорпорацией "Роскосмос".
"Урок физики по теме "Радиация на Земле и в космосе" посвящен всестороннему изучению темы радиоактивности, влиянию галактического излучения на жизнь человека на Земле и в условиях космического полета, а также радиобиологическим экспериментам, которые проводят космонавты на орбите. В прямом эфире с борта Международной космической станции космонавты "Роскосмоса" Анатолий Иванишин и Иван Вагнер расскажут об основных принципах радиационной безопасности в космосе и ответят на вопросы", – рассказали в Музее космонавтики.
Уже сейчас все желающие могут увидеть выпуски программы "Космос, любовь моя", где представлены интервью с легендарными космонавтами, работниками ракетно-космической отрасли другими.
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