ВДНХ – самый крупный экспозиционный музейный и рекреационный комплекс в мире, а также популярнейшее общественное пространство Москвы. Каждый год его посещают порядка 30 миллионов туристов. Масштабная реконструкция главной выставки ведется с 2014 года. Многие павильоны в тот момент фактически находились в аварийном состоянии. Рассказываем, как преобразилась территория ВДНХ за последние годы.

Фонтан "Золотой колос"

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 4

Глобальная реставрация фонтана, построенного в 1954 году, началась в 2017-м – на тот момент "Колос" не работал уже более 30 лет. Его высота – 16 метров. Одновременно вверх бьют 66 струй воды. Реставрацию этого фонтана Сергей Собянин назвал научным проектом, поскольку его удалось воссоздать в историческом виде. На основании, которое отделано серым гранитом, специалисты восстановили огромные рога изобилия, покрытые многоцветной смальтой.

Фонтан "Дружба народов"

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 6

Фонтан "Дружба народов" по сути является символом ВДНХ. Впервые за 65 лет эксплуатации его отреставрировали: работы завершились в 2019 году. Композиция из 16 золотых фигур девушек, которые расположены по кругу, символизирует бывшие советские республики. "Дружба народов" – сложная система из 784 струй, достигающих в высоту 20 метров. Площадь бассейна составляет почти четыре тысячи квадратных метров.

За четыре месяца специалисты восстановили скульптуры, удалив остатки старого покрытия, провели дополнительные работы и только потом перешли к озолочению – для этого потребовалось почти пять килограммов сусального золота. Кроме того, восстановили утраченные медные скульптуры: 7 дельфинов, 15 рыб, отреставрировали 16 чугунных раковин на каскаде фонтана и восстановили гранитную облицовку фонтана. Помимо внешних изменений фонтана, произошли и внутренние. За почти 70 лет эксплуатации гидротехнические системы и каркас обветшали, поэтому трубы заменили и установили новое оборудование.

Фонтан "Каменный цветок"

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 7

Скрупулезно, в точности с изначальным проектом, специалисты восстанавливали и фонтан "Каменный цветок". Центр композиции – чаша в виде цветка, распускающегося среди самоцветов. На гранитных постаментах установлено 16 бронзовых натюрмортов, изображающих дары природы республик бывшего СССР. В большой чаше располагались небольшие фонтанчики в виде осетров и гусей.

Для воссоздания пришедшего в негодность сооружения пришлось снимать кальку с каждого элемента конструкции до того, как он был разобран, а уже после с кальки детали переносились на картон. Кроме того, было сделано свыше 20 тысяч фотографий фонтана. В итоге мастера привели в порядок 48 бронзовых фигур, композиций-натюрмортов, отреставрировали одну скульптуру чугунных осетров, воссоздали мозаичный декор. Помимо этого, отремонтировали и техническую составляющую "Цветка": появилась светодиодная подсветка, установлено 11 современных насосов, что позволило поднять высоту струй до 15 метров.

Фонтаны главной аллеи

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 5

После долгожданной реставрации в 2018 году изменились 14 фонтанов, расположенных на главной аллее выставки. Реставраторы не только освежили их внешний облик, но полностью заменили инженерное оборудование, привели в порядок бетонные конструкции и гранитную облицовку их чаш. Все 14 фонтанов обрамляют яркие цветочные композиции из роз, некоторые из них расположились между чашами.

Спорт, кино и пчеловодство

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 2

Несколько лет назад завершился ремонт павильона № 27 "Физкультура и спорт". До этого он находился фактически в аварийном состоянии: стены были покрыты трещинами, отсутствовали отопление, вентиляция и электричество, были разрушены элементы интерьера. Теперь в павильоне установили оборудование для различных видов тренировок. Среди них есть гребные и велотренажеры, функциональная рама, GHD-тренажер для подъема корпуса. Благодаря открытию восстановленного павильона ВДНХ стала всесезонной площадкой активного отдыха в любое время года.



Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 4

В 2017 году после долгих лет запустения павильон № 28 "Пчеловодство" вновь готов к приему гостей. Теперь это осовремененное здание, которое больше напоминает мультимедийный комплекс. Здесь можно встретить огромную двигающуюся пчелу, а надев 3D-очки – понаблюдать за тем, как пчелы собирают мед. В павильоне оборудована лаборатория, где под микроскопом можно рассмотреть состав разных сортов меда. Для тех, кто предпочитает наблюдать за настоящими насекомыми, в центре экспозиции расположен большой прозрачный улей – в нем живет пчелиная семья.



Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 7

Ремонтные работы в павильоне № 36, в котором сейчас располагается Музей кино, завершились в 2017 году. За это время отремонтировали фасады здания, кровлю перекрытия, коммуникации и многое другое. Сейчас здесь созданы три кинозала, пространства для постоянной экспозиции и тематических выставок, зоны для лекций, буфет и фирменный магазин. Также одной и частей музея стал научно-мемориальный кабинет Сергея Эйзенштейна. В нем собраны подлинные личные вещи режиссера, рисунки и рукописи.

Выйти замуж, почитать и обучиться ремеслу

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 2

После реставрации павильон № 47 "Свиноводство" превратился в "Дом ремесел". Новая выставочная зона посвящена ручному труду. Посетители смогут обучиться понравившемуся ремеслу, поучаствовать в мастер-классах. Здесь же проходят тематические фестивали и ярмарки выходного дня.



Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 4

На ВДНХ также можно скрепить свой союз: резиденция Гименея открылась в строении № 421, где ранее располагался павильон "Колхозный клуб". Внутреннее пространство Дворца бракосочетаний объединило девять помещений, которые спланированы так, чтобы молодожены и их гости не пересекались с другими парами.



Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 3

Заметно преобразился и павильон "Книги", расположенный в строении № 516 недалеко от Хованского входа. Это одно из немногих зданий выставки, которое не меняло своего назначения. В нем по-прежнему располагается книжный клуб, где можно бесплатно почитать в большом зале с библиотекой. Также в павильоне проводятся различные дискуссии и реализуются образовательные проекты.

Вторая жизнь павильонов

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 5

А в павильоне № 57, который в советской время назывался "Товары народного потребления", после реконструкции появился парк "Россия – моя история". Специалисты увеличили площадь здания, обновили все инженерные системы, заменили фасадное остекление и, конечно же, установили современное оборудование. В музее созданы мультимедийные экспозиции "Рюриковичи", "Романовы", "ХХ век. 1914–1945 годы. От великих потрясений к Великой Победе", "ХХ век. 1945–2000 годы" – для их показа используются различные технологии, включая голограммы, сенсорные экраны и проекционный купол.



Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 7

В ходе реставрационных работ улучшили павильон № 58 "Земледелие" ("Украинская ССР"). В 1990-е годы в нем располагались многочисленные торговые киоски, а уже в 2013-м его закрыли. В 2014 году началась комплексная реставрация павильона, при которой восстановили керамические панно, декоративные решетки, капители, герб главного фасада и другие детали. Позднее здесь появился центр славянской письменности "Слово". Здесь можно увидеть первые книги, столы для учебы – всю экспозицию посвятили истории кириллицы.



Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 7

В павильоне № 71 "Атомная энергия" после ремонта в 2018 году открыли Дворец Госуслуг – именно такое название он заслужил благодаря колоннам, купольным потолкам и витражам. Это не просто место, где можно оформить документы, но еще и посетить музейно-выставочный комплекс истории государственной службы. Здесь можно создать именные сувенирные документы, примерить на себя костюм чиновника времен Петра I или же сыграть роль телеграфиста, счетовода, секретаря-референта.



Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 4

После реставрации не изменил свою функцию павильон № 84 "Дом культуры". Здесь всегда проходили различные спектакли, праздники и концерты, работала библиотека и даже две учебные лаборатории. За время проведения ремонтных работы в павильоне воссоздали элементы декора, отреставрировали двери и деревянные детали интерьера, восстановили танцплощадку и сцену, привели в порядок прилегающую территорию. Сейчас в Доме культуры создан образовательный центр, в котором проводятся различные занятия для школьников.

Комплекс "Техноград"

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 8

В 2018 году на ВДНХ открылся образовательный комплекс "Техноград" – уникальное пространство, где можно освоить различные специальности (их более 40). Площадка оснащена самым современным оборудованием. Здесь работают профессиональные преподаватели и представители работодателей. Обучение в "Технограде" проходит в формате краткосрочных курсов, модульных и полноценных программ, разработанных на базе реальных требований работодателей. Кроме того, здесь работает Центр профнавигации и карьеры, где желающим могут оказать поддержку при трудоустройстве.

Музей в отреставрированном павильоне "Космос"

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 6

В 2018-м в День космонавтики на ВДНХ после реставрации открылся павильон № 34, где расположился крупнейший космический музей страны – центр "Космонавтика и авиация". Почти полвека здание стояло без ремонта. За время его возрождения специалистам удалось быстро провести необходимые реставрационные работы: заменили все металлоконструкции, установили витражи, провели остекление, создали гипсовый лепной декор и восстановили скульптурную группу на крыше павильона.

А уже после реконструкции в павильоне открыли музей. Его основную экспозицию составили образцы космической техники и документы, которые до этого никогда не выставлялись в музеях. Здесь же представлены макеты в натуральную величину. Например, первый спутник Земли – один из ключевых объектов. Кроме того, гости могут увидеть ракетные двигатели, автоматические станции и различные космические аппараты. Но особый интерес у посетителей вызывает капсула Юрия Гагарина, в которой он, находясь на корабле "Восток-1", 12 апреля 1961 года облетел Землю.