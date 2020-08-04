Бассейны Москвы, в которых можно поплавать под открытым небом

Недавно открывшийся спорткомплекс "Акватория "ЗИЛ" принимает первых посетителей. Профессиональные спортсмены уже успели оценить новый 50-метровый бассейн на открытом воздухе. Рассказываем, где еще можно поплавать под открытым небом в столице.

Спорткомплекс "Акватория "ЗИЛ"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В комплексе на бывшей территории ЗИЛа построили сразу два 50-метровых бассейна, один из которых – под открытым небом. Там предусмотрено пять дорожек с зоной для любительского плавания, где глубина небольшая. Бассейн оборудован подводным освещением и системой подогрева дорожек, поэтому его можно будет посещать круглый год. Рядом находятся фитобар и зона отдыха, где можно понежиться в финской сауне, хаммаме или подышать в соляной пещере. Это единственный открытый бассейн в ЮАО.

Открытый аквакомплекс "Лужники"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Помимо аквапарка, здесь целых три плавательных бассейна – спортивный, пляжный и детский. После заплыва в открытом бассейне можно сразу выходить загорать на шезлонгах, покачаться на качелях или поиграть в волейбол. Площадка открыта до 30 сентября.

Где: Лужники, 24, ст. м. "Воробьевы горы", ст. МЦК Лужники

Часы работы: 07:00–23:00

Стоимость: взрослый – от 800 рублей, детский – от 350 рублей (до 7 лет – бесплатно)

"The Баsseйн" в Сокольниках

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Это место знаменито не только возможностью ощутить водную прохладу в жаркий летний день, но и зажигательными танцами в открытом бассейне. По выходным здесь проходят вечеринки с приглашенными диджеями и артистами, где можно танцевать в купальниках и плавать на надувных розовых фламинго.

Где: Митьковский проезд, дом 1, стр. 1, ст. м. "Сокольники"

Часы работы: 10:00–22:00 (посещение разделено на три сеанса)

Стоимость: взрослый – от 500 рублей, детский (до 12 лет) – от 400 рублей

Бассейн "Чайка"

Фото: пресс-служба бассейна "Чайка"

Самый легендарный открытый бассейн Москвы был построен в 1957 году. Сегодня он включает в себя два взрослых бассейна длиной 50 и 25 метров и два детских. В комплексе проводятся спортивные тренировки – от аквааэробики и оздоровительной гимнастики до серьезных силовых нагрузок с использованием аквагантелей и аквапоясов. Такие занятия помогают укрепить сердечно-сосудистую и дыхательную системы, развить координацию, выносливость, а также снять мышечное напряжение и восстановить нервную систему. Детей от четырех лет здесь научат фридайвингу – свободному плаванию под водой с задержкой дыхания.

Где: Турчанинов переулок, 3, стр. 1, ст. м. "Парк культуры"

Часы работы: 07:00–22:45 (понедельник – суббота), 08:00–20:45 (воскресенье)

Стоимость: от 1 500 рублей

Бассейн в парке "Северное Тушино"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Пляж-бассейн площадью 200 квадратных метров расположен на понтоне в парке "Северное Тушино". Здесь можно порезвиться в чистой воде, которая фильтруется 24 часа в сутки, а затем отдохнуть на шезлонге, любуясь на речную гладь. Здесь есть все необходимое для того, чтобы комфортно провести время: кафе, кабины для переодевания, душевые и навесы, защищающие от солнца.

Где: ул. Свободы, д. 56, ст. м. "Планерная"

Часы работы: ежедневно с 10:00 до 22:00

Стоимость: взрослый – от 1 000 рублей, детский (до 10 лет) – от 500 рублей, до 5 лет – бесплатно

Московский олимпийский центр водного спорта

В открытой части комплекса расположен бассейн на восемь дорожек длиной 50 метров. Поплавать здесь можно только тем, кому исполнилось 16 лет. Продолжительность одного сеанса – 45 минут. Для записи понадобится справка от терапевта, фотография и документ, удостоверяющий личность. Также здесь можно присоединиться к групповым занятиям по аквааэробике или взять индивидуальный урок у инструктора.

Где: ул. Ибрагимова, д. 32, ст. м. "Семеновская", "Партизанская"

Часы работы: 07:00–21:30 (понедельник – суббота), 08:00–19:00 (воскресенье)

Стоимость: сеанс – 350 рублей, при наличии справки из школы лицам от 16 до 18 лет – 175 рублей