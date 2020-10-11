Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:03

Число заболевших COVID-19 в мире за сутки вновь превысило рекордное значение

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В ВОЗ зафиксировали максимальный показатель случаев заражения COVID-19 за сутки – 383 359 заболевших. По данным организации, предыдущий рекорд был установлен накануне – 350 766 заболевших за сутки.

Кроме того, за сутки скончались 8 575 инфицированных, сообщается на сайте организации.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, общее число случаев COVID-19 в мире превысило 37 миллионов, умерли более 1,07 миллиона человек. Лидером по числу выявленных случаев остаются США – 7,7 миллиона, Индия (6,9 миллиона) и Бразилия (5 миллионов).

По последним данным, в России зарегистрировано 1 298 718 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки в стране подтверждено 149 летальных случаев. За весь период по России умерли 22 597 человек. За сутки выписаны 4 240 человек. За весь период вылечились 1 020 422.

Переболевшие COVID-19 москвичи рассказывают, как их лечат

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать