Число заболевших COVID-19 в мире за сутки вновь превысило рекордное значение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В ВОЗ зафиксировали максимальный показатель случаев заражения COVID-19 за сутки – 383 359 заболевших. По данным организации, предыдущий рекорд был установлен накануне – 350 766 заболевших за сутки.

Кроме того, за сутки скончались 8 575 инфицированных, сообщается на сайте организации.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, общее число случаев COVID-19 в мире превысило 37 миллионов, умерли более 1,07 миллиона человек. Лидером по числу выявленных случаев остаются США – 7,7 миллиона, Индия (6,9 миллиона) и Бразилия (5 миллионов).

По последним данным, в России зарегистрировано 1 298 718 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки в стране подтверждено 149 летальных случаев. За весь период по России умерли 22 597 человек. За сутки выписаны 4 240 человек. За весь период вылечились 1 020 422.