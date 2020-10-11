Жители объяснили отсутствие второй волны коронавируса в Китае

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Фото: TASS/AP/Andy Wong
Проживающие в Китае россияне рассказали, как у страны получается избегать второй волны коронавируса.
Как рассказал "Вечерней Москве" житель пригорода Гуаньчжоу Александр, стране помогли "отработанная система" и соблюдение гражданами мер предосторожности. "В целом же жизнь давно вернулась в нормальный ритм. В Гонконге время от времени объявляют какие-то вспышки, но так же быстро весь ажиотаж сходит на нет", – сказал он.
По его словам, властям было достаточно попросить граждан "не расслабляться". Кроме того, в стране оперативно подавляют локальные вспышки инфекции. Житель Шанхая Андрей отметил, что некоторые ограничительные меры в Китае все же сохраняются: например, приезжающие из-за границы проходят двухнедельный карантин.
Он добавил, что "у каждого местного жителя на смартфон загружена специальная программа", которая фиксирует так называемый код здоровья и отслеживает перемещения. "Если человек не посещал участки с высокими показателями заражения, ему присваивается зеленый код, в противном случае – красный", – рассказал Андрей.
При этом на нарушителя могут надеть специальный браслет и повесить камеру перед дверью в квартиру. В Китае за последние сутки выявили 26 случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано более 91 тысячи заболевших.
Ким Чен Ын ранее заявил, что в Северной Корее нет ни одного заразившегося COVID-19. До этого южно-корейские СМИ писали, что вирус все-таки проник в КНДР из Китая, но не получил массового распространения.
Ким Чен Ын заявил, что в КНДР нет ни одного заразившегося COVID-19
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