ВОЗ поставила в пример шведскую стратегию борьбы с COVID-19

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Спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро поставил в пример стратегию шведских властей по борьбе с коронавирусом, сообщает газета "Известия".

Ключом к эффективной победе над COVID-19 он назвал доверие между населением и властями. Он напомнил, что страна ввела минимум ограничений, полагаясь на ответственность граждан. По словам Набарро, в Швеции правительство доверилось обществу, а общество – правительству.

Спецпосланник ВОЗ считает, что режим изоляции – это грубый инструмент, который ущемляет в первую очередь бедных и сферу малого предпринимательства.

Швеция – одна из немногих стран, которая отказалась от жестких ограничений на фоне пандемии. Жителям лишь посоветовали соблюдать меры предосторожности, в то же время многие учреждения, включая образовательные, продолжили работать.

К 1 сентября в Швеции коронавирусную инфекцию выявили у 84,3 тысячи человек, скончались свыше 5,8 тысячи. Этот показатель смертности выше, чем у многих стран с большим числом инфицированных.

Ранее сообщалось, что в Швеции в первом полугодии 2020 года умерли 51 405 человек. Это самое высокое число смертей за аналогичный период с 1869 года.

Уточняется, что 4,5 тысячи человек из общего сила погибших умерли от коронавирусной инфекции. Наибольший прирост смертей зафиксирован в Стокгольме.

В мае издание Bloomberg сообщало, что на фоне коронавируса в Швеции отмечался сильный спад экономики. По данным издания, в апреле уровень безработицы в Швеции поднялся до 7,9 процента, что превысило ожидаемый показатель. При этом без учета сезонных факторов он составил 8,2 процента. Наибольший спад отмечался в сфере туризма и ресторанного бизнеса.