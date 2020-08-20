Смертность в Швеции в первом полугодии побила 150-летний рекорд

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
В Швеции в первом полугодии 2020 года умерли 51 405 человек. Это самое высокое число смертей за аналогичный период с 1869 года, сообщает Государственное управление статистики (SCB).
Уточняется, что 4,5 тысячи человек из общего сила погибших умерли от коронавирусной инфекции. Наибольший прирост смертей зафиксирован в Стокгольме. Всего с начала распространения вируса по стране его выявили у 85 тысяч граждан.
В SCB также заявили, что за последние 15 лет в Швеции зафиксирован самый низкий прирост населения в первом полугодии текущего года. Также специалисты подчеркнули, что изменения произошли и в статистике по заключению браков и разводов.
В мае издание Bloomberg сообщало, что на фоне коронавируса в Швеции отмечался сильный спад экономики. По данным издания, в апреле уровень безработицы в Швеции поднялся до 7,9 процента, что превысило ожидаемый показатель. При этом без учета сезонных факторов он составил 8,2 процента. Наибольший спад отмечался в сфере туризма и ресторанного бизнеса.
Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 21,9 миллиона случаев коронавируса, свыше 775 тысяч человек скончались. В России выявлено 942 106 случаев COVID-19, вылечились 755 513 человек, скончались 16 099.
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