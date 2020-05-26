В Швеции зафиксирован резкий спад экономики из-за отказа от карантина – Bloomberg

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В Швеции отмечается сильный спад экономики из-за отказа от карантинных мер во время пандемии коронавирусной инфекции. Так, в стране фиксируется рост безработицы, пишет Bloomberg.

По данным издания, в апреле уровень безработицы в Швеции поднялся до 7,9 процентов, что превысило ожидаемый показатель. При этом без учета сезонных факторов он составил 8,2 процента. Наибольший спад отмечается в сфере туризма и ресторанного бизнеса.

По словам аналитика Bloomberg Йоханны Йенссон, в ближайшее время безработица в стране может вырасти до 17 процентов. Одной из причин может стать принятие властями законопроекта, по которому работодателям станет проще увольнять сотрудников.

При этом инициатива уже вызвала недовольство в профсоюзах и оппозиционных силах страны. Так, лидер "Умеренной партии" Ульф Кристерссон заявил, что законопроект может стать "крупнейшей атакой на трудящихся за десятилетия".

"Надеюсь, у правительства хватит мудрости в ситуации, когда так много людей теряет работу, выбросить в урну такие предложения", – подчеркнул Кристерссон.

В Швеции не были введены жесткие меры из-за пандемии COVID-19. В частности, в стране продолжают работу предприятия сферы услуг, школы и детсады.

По актуальным данным, в Швеции выявлено более 34 тысяч заболевших COVID-19. При этом более 4 тысяч граждан скончались от инфекции.

Ранее в Швеции молодая пара сообщила о намерении открыть ресторан, который будет рассчитан на одного посетителя. По замыслу автора идеи Линды Карлсон, "это будет единственный в мире безопасный ресторан".