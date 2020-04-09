В Швеции призвали к возобновлению санкций против России в рамках ПАСЕ

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Шведские парламентарии призвали возобновить санкции против России в рамках работы Совета Европы, сообщает RT.

Шведское правительство проголосовало за изменение действующих правил комитета министров Совета Европы, в результате чего Россия возобновила работу в организации. Однако там считают, что это означает отмену санкций в отношении Москвы.

В документе утверждается, что после включения Крыма в состав РФ Москва "изменила нормальные отношения и режим сотрудничества с европейскими странами". Ситуация осталась прежней, говорится в нем, однако России разрешили участвовать в работе Совета Европы и вернули ей право голоса. Парламентарии утверждают, что посредством своей деятельности в СЕ Россия пытается придать легитимность своим действиям, игнорируя решения международных институтов.

В конце 2019-го в Швеции призывали к ужесточению санкционного режима против Москвы. Высказывалось аналогичное мнение о том, что возвращение РФ в ПАСЕ подрывает авторитет организации.

В 2014 году российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов организации из-за присоединения Крыма к России. Россия же перестала направлять своих парламентариев для работы в ПАСЕ, а в 2017 году заморозила выплату взноса. В январе депутаты ПАСЕ проголосовали за ратификацию полномочий делегации РФ в полном объеме.

ПАСЕ планирует следить за процессом внесения изменений в Конституцию РФ. России также напомнили об обязанностях выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что ПАСЕ не сможет повлиять на поправки в Конституцию, и призвал "не лезть не в свое дело".