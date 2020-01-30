В Совфеде рассказали о причинах возвращения России в ПАСЕ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров считает, что без России о Парламентской ассамблее Совета Европы никто и не вспоминал.

Ранее ПАСЕ проголосовала за ратификацию полномочий российской делегации в полном объеме. Джабаров назвал это ординарным событием. По его мнению, Россия не совершала ничего противоправного, чтобы ее лишали членства в ПАСЕ. Москва настроена на конструктивную работу, подчеркнул он.

"Мы... против того, чтобы использовать эту трибуну ради оголтелой критики России и нашей внешней и внутренней политики. Если ее не будет, мы готовы поддерживать все разумные инициативы ПАСЕ и участвовать активно в ее работе", – цитирует парламентарий ИА "НСН".

Он полагает, что решение вернуть полномочия Россия не связаны со взносами страны. "Просто Россия – важнейшая европейская страна, и без нашего участия ценность этой организации резко падает", – уверен Джабаров.

"За те годы, что не было России в ПАСЕ, о ее работе никто не вспоминал, она потеряла всякий смысл и интерес. Ассамблея варилась в собственном соку... ПАСЕ решила вернуть свой статус, вернув Россию", – заключил он.

Россию лишили основных полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и вооруженного конфликта в Донбассе. В 2017 году Москва заморозила уплату членских взносов и объявила, что возобновит их только после полного восстановления своих полномочий в организации.

28 января зампредседателя Госдумы, главу российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ. Зимняя сессия ПАСЕ открылась в Страсбурге 27 января и продлится до 31 января.