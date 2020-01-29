В Совфеде посоветовали ПАСЕ не лезть не в свое дело

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что ПАСЕ не сможет повлиять на поправки в Конституцию России.

По его мнению, это "не их дело". Морозов объяснил, что Конституцию принимают уполномоченные органы: Конституционное Собрание либо Госдума и Совет Федерации.

"Никакого влияния извне, разумеется, на этот процесс мы не потерпим. И понятно, даже если будет высказываться какое-то мнение, то это не более чем просто мнение, которое можно выслушать, но при этом необязательно его исполнять", – цитирует его ИА "НСН".

Парламентарий обратил внимание, что Россия не отказывается от международных конвенций и договоров.

"Есть лишь одна правка правильная и давно ожидаемая: если представить себе, что то или иное решение международного органа, договора или конвенции, в которой мы участвуем, решением нашего Конституционного суда признано несоответствующим нормам нашей Конституции, то эти нормы не могут автоматически исполняться", – уточнил он.

В Парламентской ассамблее Совета Европы ранее заявили, что следят за поправками в Конституцию России. Там призвали выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

23 января Госдума в первом чтении единогласно приняла внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект об изменении Конституции. Второе чтение документа, как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, может состояться 11 февраля. Он также отметил, что вносить поправки в Конституцию "бегом" никто не планирует.

27 января Комитет ГД по госстроительству и законодательству получил 17 поправок к документу. Центральная избирательная комиссия тоже подготовит предложения к поправкам.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что голосование по поправкам в Конституцию не будет формальностью. Он сообщил, что сейчас прорабатываются порядок и сроки проведения. Как пояснил представитель Кремля, необходимости в голосовании не было, но на нем настоял президент.