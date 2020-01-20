Володин заявил, что вносить поправки в Конституцию "бегом" никто не будет

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Спикер нижней палаты российского парламента заявил, что вносить поправки в Конституцию "бегом" никто не планирует, сообщает РИА Новости.

"Вносить поправки в Конституцию РФ "бегом" никто не планирует, рассмотрят вдумчиво и с обсуждением", – отметил Володин.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенниников ("Единая Россия") позицию Володина поддержал. По сообщению Агентства "Москва", он заявил, что второе чтение законопроект о поправках к Конституции РФ, вероятнее всего, пройдет только в феврале 2020 года.

"Я думаю, второе чтение будет в феврале. Сейчас проект будет обсуждаться по всей стране", – заявил Крашенниников.

Помимо этого, он добавил, что поправки к законопроекту "точно будут".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о поправках к Конституции, обсуждение которого планируется провести в совете ГД 21 января.