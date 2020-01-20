В совете ГД обсудят законопроект о поправках к Конституции 21 января

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Председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин заявил, что 21 января совет Госдумы намерен провести внеочередное заседание по вопросу нового законопроекта о поправках к Конституции РФ, сообщает Агентство "Москва".

"Принято решение об отправлении в профильный комитет по госстроительству и законодательству законопроекта о поправках в Конституцию. Завтра в 11:30 мы проведем заседание совета Госдумы и решим, когда вынести законопроект на первое чтение", – отметил спикер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках к Конституции. В частности, изменения могут коснуться полномочий президента, Госдумы, Госсовета.

Разрабатывать поправки к Конституции будет сформированная президентом рабочая группа, куда вошли юристы, политики, общественные деятели, а также представители искусства и спорта. Кроме того, она же определит порядок голосования за изменение основного закона страны.