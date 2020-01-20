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Москва 24

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Политика

20 января, 15:50

В МГРО "Единой России" сочли возможным расширение полномочий муниципальных депутатов

политика

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В московском городском региональном отделении партии "Единая России" обратились к муниципальным депутатам, чтобы те направили свои предложения о расширении их полномочий. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского отделения партии.

"Хотел бы обратиться к вам с просьбой продумать и направить в городское отделение свои предложения по расширению полномочий муниципальных депутатов и решение каких проблем они могли бы взять на себя", – отметил секретарь МГРО партии Андрей Метельский.

Кроме того, сообщается, что в рамках встречи с муниципальными депутатами столицы и активом "Молодой Гвардии" была обсуждена совместная работа, направленная на реализацию послания Владимира Путина Федеральному Собранию.

Метельский отметил, что московское отделение "Единой России" всегда обращало большое внимание на поддержку инициатив муниципальных депутатов. Помимо этого он высказал готовность помогать им и отстаивать интересы жителей.

Ранее в МГД допустили использование электронного голосования на муниципальных выборах. Также обсуждалось предложение выбрать состав Молодежной палаты при столичном парламенте путем онлайн-голосования.

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