Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

14:38

В МГД допустили использование электронного голосования на муниципальных выборах

власть политика технологии город

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников допустил, что на муниципальных выборах в столице будут использовать электронное голосование.

"Нельзя забывать, что через несколько лет в Москве состоятся муниципальные выборы, и я не исключаю, что на муниципальных выборах мы также сможем использовать механизм дистанционного электронного голосования", – приводит слова Шапошникова Агентство "Москва".

Председатель МГД отметил, что сейчас также обсуждается предложение выбрать состав Молодежной палаты при столичном парламенте путем электронного голосования.

Ранее сообщалось, что в Центральной избирательной комиссии России не нашли серьезных изъянов в работе цифровых участков в Москве в Единый день голосования.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев отметил, что серьезных изъянов в этой технологической цепочке не было. Цифровые участки – эксперимент. Дальнейшая их судьба зависит от того, окажется ли такая система удобной для избирателей, будет ли к ней доверие.

Цифровые участки использовались на 30 избирательных участках в столице на выборах 8 сентября. На 24 из них работали отдельные избирательные комиссии, еще на шести комиссии выполняли двойную функцию, работая и по выборам депутатов в Мосгордуму, и по организации голосования в формате цифрового избирательного участка. На этих участках могли проголосовать избиратели из 20 регионов: в 16 там прошли выборы высших должностных лиц и в четырех – дополнительные выборы депутатов Госдумы.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика