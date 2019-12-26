В МГД допустили использование электронного голосования на муниципальных выборах

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников допустил, что на муниципальных выборах в столице будут использовать электронное голосование.

"Нельзя забывать, что через несколько лет в Москве состоятся муниципальные выборы, и я не исключаю, что на муниципальных выборах мы также сможем использовать механизм дистанционного электронного голосования", – приводит слова Шапошникова Агентство "Москва".

Председатель МГД отметил, что сейчас также обсуждается предложение выбрать состав Молодежной палаты при столичном парламенте путем электронного голосования.

Ранее сообщалось, что в Центральной избирательной комиссии России не нашли серьезных изъянов в работе цифровых участков в Москве в Единый день голосования.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев отметил, что серьезных изъянов в этой технологической цепочке не было. Цифровые участки – эксперимент. Дальнейшая их судьба зависит от того, окажется ли такая система удобной для избирателей, будет ли к ней доверие.

Цифровые участки использовались на 30 избирательных участках в столице на выборах 8 сентября. На 24 из них работали отдельные избирательные комиссии, еще на шести комиссии выполняли двойную функцию, работая и по выборам депутатов в Мосгордуму, и по организации голосования в формате цифрового избирательного участка. На этих участках могли проголосовать избиратели из 20 регионов: в 16 там прошли выборы высших должностных лиц и в четырех – дополнительные выборы депутатов Госдумы.

