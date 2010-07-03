В ЦИК не нашли серьезных изъянов в работе цифровых участков в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В ЦИК РФ не нашли серьезных изъянов в работе цифровых участков в Москве в Единый день голосования.

"Нам очень важно было отработать технологию: подачи заявлений, голосования, доставки результатов. Вы могли наблюдать, что данные о результатах голосования на этих участках появились в режиме онлайн на сайте Центральной избирательной комиссии. В течение одного-двух часов они появились и в избирательных комиссиях субъектов РФ, в окружных избирательных комиссиях, и, конечно, были учтены в протоколах. Серьезных изъянов в этой технологической цепочке не было", – цитирует Агентство "Москва" зампредседателя ЦИК Николая Булаева.

Булаев также отметил высокую явку граждан, которые используют систему "Мобильный избиратель".

"Мы с вами отмечали, что "Мобильный избиратель" – все, кто переписывается с участка на участок: дистанционный, цифровой или обычный участок – их явка в день голосования меньше 75 процентов не опускается. Это осознанный выбор людей, они политически активны, они хотят голосовать", – сообщил он.

Цифровые участки – эксперимент. Дальнейшая их судьба зависит от того, окажется ли такая система удобной для избирателей, будет ли к ней доверие.

Цифровые участки использовались на 30 избирательных участках в столице. На 24 из них работали отдельные избирательные комиссии, еще на шести комиссии выполняли двойную функцию, работая и по выборам депутатов в Мосгордуму, и по организации голосования в формате цифрового избирательного участка. На этих участках могли проголосовать избиратели из 20 регионов: в 16 там прошли выборы высших должностных лиц и в четырех – дополнительные выборы депутатов Госдумы.

Единый день голосования прошел 8 сентября. В столице проголосовать можно было более чем на 3,5 тысячи избирательных участков. Явка составила 21,77 процента.

Выборы прошли без нарушений общественного порядка. На избирательных участках дежурили более 130 тысяч правоохранителей. Работали и общественные наблюдатели, в том числе международные. На некоторых участках был произведен контрольный ручной пересчет бюллетеней – данные полностью совпали с результатами, которые выдал КОИБ.

В столице впервые применили систему электронного голосования на основе технологии блокчейна. В дистанционных выборах приняли участие в выборах 10 тысяч 200 человек, что составило 90,8 процента от числа избирателей внесенных в списки.

