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15:56

Жалоб по электронным участкам в МГИК не поступало

политика Московские выборы город

15:56

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Фото: ТАСС/Максим Григорьев

В Московскую городскую избирательную комиссию не поступало жалоб по участкам с электронным голосованием. Об этом заявил глава комиссии Валентин Горбунов.

"По всем трем избирательным участкам, где проводилось электронное дистанционное голосование, ни одной жалобы ни от избирателей, ни от членов комиссии к нам не поступало", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Ранее МГИК признал выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоявшимися и действительными.

Единый день голосования прошел в минувшее воскресенье, 8 сентября. В Москве проголосовать можно было более чем на 3,5 тысячи избирательных участков. Явка на выборы составила 21,77%.

Сейчас уже почти все бюллетени обработаны.

Выборы прошли без нарушений общественного порядка. На избирательных участках дежурили более 130 тысяч правоохранителей. Также на выборах работали общественные наблюдатели, в том числе международные.

Впервые в Москве была применена система электронного голосования на основе технологии блокчейна. В онлайн-голосовании участвовали жители экспериментальных избирательных округов: № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

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