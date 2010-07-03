Почти 91% зарегистрированных электронных избирателей проголосовали на выборах в МГД

10:22
10:22
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Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Почти 91% зарегистрированных электронных избирателей проголосовали на выборах в Московскую городскую думу седьмого созыва, сообщил заместитель председателя МГИК Юрий Ермолов.
По его словам, на выборах свой голос отдали более 10 тысяч человек.
"Что касается участков дистанционного электронного голосования, приняли участие в выборах 10 тысяч 200 человек, что составило 90,8% от числа избирателей внесенных в списки", – приводит слова Ермолова Агентство "Москва".
Согласно данным Мосизбиркома, итоговая явка на выборах в МГД составила 21,77 процента.
Самовыдвиженцы занимают 26 из 45 мест в Московской городской думе, КПРФ – 13, "Яблоко" и "Справедливая Россия" – по три места.
Ранее руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов заявил, что серьезных нарушений во время выборов не зафиксировали.
8 сентября в столице прошли выборы депутатов в Московскую городскую думу. Среди кандидатов было 225 человек.
В Москве впервые провели эксперимент по электронному голосованию: оказались задействованы округа № 1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); № 10 – Бибирево, Лианозово, Северный; № 30 – Чертаново Центральное и Южное.
Избирательные участки по всему городу работали с 8:00 до 20:00. Всего в Москве было организовано более 3,6 тысячи избирательных участков.
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