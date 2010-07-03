Фото: Москва 24

Итоговая явка на выборах депутатов Мосгордумы составила 21,77 процента. Такие данные приводит Мосгоризбирком.

Самовыдвиженцы занимают 26 из 45 мест в столичном парламенте, КПРФ – 13, "Яблоко" и "Справедливая Россия" – по три.

"Все протоколы подписаны и введены в систему. Явка выше, чем на прошлых выборах, на половину процента", – сообщил журналистам глава МГИК Валентин Горбунов.

Свыше 118 тысяч избирателей проголосовали вне помещений избирательных участков.

"По результатам обработанных протоколов, 118 тысяч 781 проголосовал вне помещений, то есть на дому", – отметил Горбунов.

Выборы прошли без нарушений. "Нарушений никаких не было, было два сигнала, факты не подтвердились, все нормально. При подведении итогов ни одной жалобы ни от наблюдателей, ни от членов комиссии не поступало (…) Я хотел бы поблагодарить москвичей, которые пришли и проголосовали", – заключил глава МГИК.

Контрольный ручной пересчет, который по результатам жеребьевки был произведен на трех участках в районе Восточное Дегунино, полностью подтвердил правильность подсчетов бюллетеней комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

"Это в очередной раз подтвердило надежность техники, которая применяется на выборах. Она вся в Москве последнего образца, 2017 года", – сказал заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

После обработки 100% протоколов самовыдвиженцы лидируют в 26 округах: Алексей Шапошников (12-й округ), Инна Святенко (22-й округ), Людмила Стебенкова (25-й округ), Кирилл Щитов (26-й округ), руководитель партийной фракции Степан Орлов (27-й округ), Людмила Гусева (33-й округ), Александр Семенников (34-й округ), Татьяна Батышева (40-й округ) и Евгений Герасимов (41-й округ).

Кроме того, депутатские кресла получают Андрей Титов (1-й округ),Елена Самышина (28-й округ), Олег Артемьев (29-й округ), Ольга Мельникова (32-й округ), Ольга Шарапова (36-й округ), Наталия Метлина (35-й округ), Мария Киселева (4-й округ) и Роман Бабаян (5-й округ).

Также среди самовыдвиженцев, прошедших в Мосгордуму, Надежда Перфилова (7-й округ), Дарья Беседина (8-й округ), Андрей Медведев (9-й округ), Лариса Картавцева (10-й округ), Игорь Бускин (13-й округ), Елена Николаева (23-й округ), Маргарита Русецкая (30-й округ), Александр Козлов (38-й округ), Валерий Головченко (39-й округ).

От КПРФ в парламент попадают 13 человек: Дмитрий Локтев (2-й округ), Николай Зубрилин (11-й округ), Сергей Савостьянов (15-й округ), Виктор Максимов (17-й округ), Елена Янчук (18-й округ), Олег Шереметьев (19-й округ), Евгений Ступин (20-й округ), Леонид Зюганов (22-й округ), Павел Тарасов (24-й округ), Любовь Никитина (31-й округ), действующий вице-спикер Мосгордумы Николай Губенко (37-й округ), Екатерина Енгалычева (42-й округ) и Елена Шувалова (44-й округ).

От партии "Яблоко" избрались Евгений Бунимович (6-й округ), Максим Круглов (14-й округ) и Сергей Митрохин (43-й округ).

От "СР" победили Александр Соловьев (3-й округ), Михаил Тимонов (16-й округ) и Магомет Яндиев (45-й округ). Окончательные итоги утвердят окружные избиркомы.



Явка на выборах депутатов Мосгордумы составила 21,8%

Сергей Собянин назвал выборы самыми эмоциональными и реально конкурентными за все последнюю историю.

"Страсти были нешуточные. В результате, помимо сильного отряда коммунистов, в парламенте появилась когорта от уважаемых партий "Яблоко " и "Справедливая Россия". Поздравляю всех избранных депутатов. Надеюсь на конструктивную работу на благо нашего любимого города и москвичей", – сообщил мэр на своем персональном сайте.

Руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов заявил, что серьезных нарушений во время выборов не зафиксировали.

8 сентября в столице прошли выборы депутатов в Московскую городскую думу. Среди кандидатов было 225 человек.

В Москве впервые провели эксперимент по электронному голосованию: оказались задействованы округа № 1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); № 10 – Бибирево, Лианозово, Северный; № 30 – Чертаново Центральное и Южное.

Избирательные участки по всему городу работали с 8:00 до 20:00. Всего в Москве было организовано более 3,6 тысячи избирательных участков.

