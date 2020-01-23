Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправке в Конституцию

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Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию РФ, говорится на сайте нижней палаты парламента.

Проект закона, внесенный Владимиром Путиным, предусматривает расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Законопроект приняли единогласно: за него свои голоса отдали 432 депутата. На следующем этапе будут готовить поправки ко второму чтению, которое может состояться уже 11 февраля.

Ранее сообщалось, что поправки должны быть предоставлены в течение 15 дней после принятия законопроекта в первом чтении.

Владимир Путин внес проект закона о поправках в Конституцию РФ на рассмотрение Госдумы 20 января. Согласно проекту закона, одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков. Кроме того, президентом может быть гражданин, достигший 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет и не имеющий иностранного гражданства.

Кроме того, премьер-министр страны, а также члены правительства будут назначаться президентом после их утверждения Госдумой. Генпрокурор и его замы будут назначаться на должность и освобождаться Советом Федерации по представлению лидера страны.

Для обеспечения большей прозрачности работы силовых ведомств, правоохранительных органов, независимости органов прокуратуры в регионах назначать руководителей федеральных органов исполнительной власти, которыми руководит президент РФ, а также прокуроров регионов предлагается после консультаций с Советом Федерации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что активность работы над предложениями президента связана с тем, что любые инициативы главы государства реализуются в приоритетном порядке.

