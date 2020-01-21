В ГД предложили установить срок для подачи поправок к проекту об изменениях в Конституцию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

Поправки в законопроект об изменениях в Конституцию должны быть предоставлены в течение 15 дней после того, как документ будет принят нижней палатой парламента в первом чтении. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Мы предложили 15 дней – срок подачи поправок после принятия законопроекта в первом чтении", – приводит слова Крашенинникова Агентство "Москва".

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в ходе заседания рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию РФ.

20 января Владимир Путин внес проект закона о поправках к Конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Согласно проекту закона, одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков. Кроме того, президентом может быть гражданин, достигший 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет и не имеющий иностранного гражданства.

Кроме того, премьер-министр страны, а также члены правительства будут назначаться президентом после их утверждения Госдумой. Генпрокурор и его замы будут назначаться на должность и освобождаться Советом Федерации по представлению лидера страны.

Для обеспечения большей прозрачности работы силовых ведомств, правоохранительных органов, независимости органов прокуратуры в регионах назначать руководителей федеральных органов исполнительной власти, которыми руководит президент РФ, а также прокуроров регионов предлагается после консультаций с Советом Федерации.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что активность работы над предложениями президента связана с тем, что любые инициативы главы государства реализуются в приоритетном порядке.

15 января в послании Федеральному собранию российский лидер заявил, что Конституция должна иметь приоритет над международным законодательством, и предложил россиянам проголосовать по ряду изменений.