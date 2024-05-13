Тело мужчины нашли в жилом доме в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В жилом доме на улице Усачева в Москве полиция обнаружила тело мужчины с телесными повреждениями в области головы. Об этом сообщает прокуратура Москвы в своем телеграм-канале.

"В одном из помещений жилого дома на ул. Усачева обнаружено тело мужчины 1963 года рождения с признаками насильственной смерти в виде телесных повреждений в области головы", – указано в сообщении.

Согласно предварительной информации, повреждения погибшему нанес проживавший в том же помещении 37-летний мужчина в ходе конфликта. Подозреваемого в убийстве задержали.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту, и принятие решения о возбуждении уголовного дела.

Ранее около Комсомольской площади в Москве обнаружили тело мужчины 1980 года рождения с признаками насильственной смерти. Не менее двух ножевых ранений зафиксировали в области туловища. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

