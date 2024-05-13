Польша планирует выделить 375 млн долларов на укрепление границы с Белоруссией

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Польша планирует выделить около 375 миллионов долларов на усиление заграждения на границе с Белоруссией. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик.

Он рассказал, что усиление заграждения разработано Силезским Политехническим университетом и польскими инженерами, чтобы сделать границу "непроходимой".

"Сама модернизация заграждения скорее всего будет стоить около 1,5 миллиарда злотых (около 375 миллионов долларов)", – приводит его слова РИА Новости.

Томчик добавил, что заграждение на границе сейчас недостаточно сдерживает нелегальных мигрантов. По его словам, мигранты способны преодолеть заграждение, используя лишь домкрат, якобы при помощи белорусских служб.

Ранее сообщалось, что польские военные подверглись нападению на границе с Белоруссией. В правоохранительном органе Польши уточнили, что только за сутки зафиксировали 113 попыток незаконного проникновения на территорию Польши из Белоруссии.