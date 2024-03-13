Если Польша введет войска на Украину, то уже не уйдет – Путин

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Если Польша введет свои войска на Украину, то уже не уйдет оттуда. Таким мнением поделился Владимир Путин в интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

Президент уточнил, что Варшава не выведет своих военнослужащих обратно, так как хочет вернуть земли, которые считает своими.

"Они спят и видят, они хотят вернуть те земли, которые считают исторически своими, и которые были от них отобраны отцом народов, Иосифом Виссарионовичем Сталиным, и переданы Украине. Они, конечно, хотят вернуть их", – приводит РИА Новости слова Путина.

Вместе с тем глава РФ добавил, что присутствие иностранных войск и поставки вооружения не изменят ситуацию на фронте. По словам Путина, западные войска уже давно находятся на Украине, но после государственного переворота их число кратно увеличилось.

"Сейчас присутствуют и впрямую, в виде советников, присутствуют в виде иностранных наемников и несут потери", – отметил Путин.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что некоторые страны Североатлантического альянса уже направили свои войска на Украину. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в Польше не могли больше скрывать, что отправили военных на Украину.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки западных войск на Украину. После этого множество западных государств стали опровергать эту инициативу французского лидера.

Новости мира: Франция хочет создать альянс стран для отправки войск на Украину