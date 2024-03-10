Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

В Польше не могли больше скрывать, что отправили военных на Украину. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Таким образом, она отреагировала на заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что некоторые страны НАТО направили своих военных на Украину. При этом он уточнял, что в отличие от некоторых, не собирается заявлять, какие конкретно государства участвовали в этой инициативе.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки западных войск на Украину. После этого государства стали опровергать эту инициативу французского лидера.

Также глава МИД Франции Стефан Сежурне добавил, что страна пока не собирается направлять своих военных на Украину.

В начале марта в Париже состоялась манифестация против отправки войск Запада на Украину. Протесты прошли на площади Вобан. По словам лидера французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, участники акции пришли высказаться по поводу того, что они против эскалации конфликта.

