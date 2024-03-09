Пушков посоветовал Макрону подумать, к чему приведет отправка войск на Украину

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Сенатор Алексей Пушков призвал президента Франции Эммануэля Макрона и главу МИД Польши Радослава Сикорского обсудить, к чему может привести отправка войск НАТО на Украину. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что Макрон отвечает на критику своих заявлений доводом, что "не исключать что-то не означает делать это". При этом Пушков уверен, что всем ясно, что между "не исключать" и "сделать" всего один шаг.

"Советую Макрону и Сикорскому также публично обсудить, куда эти замыслы могут завести Францию и Польшу. Ведь ничего нельзя исключать", – заявил сенатор.

В свою очередь, офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер предположил, что, делая провокационные заявления об отправке войск на Украину, французский лидер пытается втянуть США в войну с Россией.

Накануне Макрон прокомментировал свои слова об отправке войск стран Запада на Украину, приведя в пример обеденный стол. По его словам, журналисты стоят перед ним, а не обедают за своим столом. Поэтому, продолжил Макрон, журналисты не должны исключать, что в какой-то момент они сядут за свой стол, чтобы принять пищу.

До этого французский лидер сказал, что нельзя исключить вариант с отправкой войск западных стран Киеву.

В ответ на то пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Макрон своими действиями все больше втягивает Париж в боевые действия на Украине, что не соответствует интересам французов.

При этом лидеры всех французских партий отказались поддержать президента страны по данной ситуации. Они также обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт.