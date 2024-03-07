Песков заявил, что Макрон все больше втягивает Францию в конфликт на Украине

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Французский президент Эммануэль Макрон своими действиями все больше втягивает Париж в боевые действия на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"С нашей точки зрения, это никоим образом не соответствует интересам французов", – сказал официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, Макрон убежден в своей политике по нанесению стратегического поражения РФ. При этом со стороны Франции последнее время звучат противоречивые заявления, добавил он.

"С одной стороны, господин Макрон начинает обсуждать тему возможности направления воинских контингентов на украинскую войну. С другой стороны, министр иностранных дел Франции категорически отрицает возможность направления таких контингентов", – объяснил пресс-секретарь президента РФ.

Песков констатировал, что активная дискуссия идет не только внутри Франции, но и внутри Европы.

О возможности отправки сухопутных войск Запада на Украину Макрон заявлял 27 февраля. Позднее французский лидер уточнил, что Париж не будет отправлять своих военных в ближайшее время, но подумает над другими мерами по поддержке Киева.

Песков подчеркивал, что, несмотря на противоречивые заявления, сам факт обсуждения такой темы – опасен.