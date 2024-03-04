Макрон заявил, что Франция пока не планирует отправлять войска на Украину

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Франция не будет направлять военнослужащих на Украину в ближайшее время, однако обдумывает возможные меры по поддержке Киева. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью чешскому порталу Novinky и газете Pravo.

По словам Макрона, в стране думают обо всем, что можно сделать для поддержки Украины, прежде всего на ее территории.

В конце февраля Макрон сказал, что нельзя исключать возможности отправки западных войск на Украину. После этого государствам пришлось опровергнуть данную инициативу французского лидера.

Также глава МИД Франции Стефан Сежурне уточнил, что пока страна не планирует направлять своих солдат в зону украинского конфликта.

В начале марта в Париже прошла манифестация против отправки войск Запада на Украину. Протесты состоялись на площади Вобан. Как рассказал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, участники акции пришли заявить, что они против эскалации конфликта.