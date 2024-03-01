Слова Макрона об отправке войск НАТО на Украину послали сигнал РФ – СМИ

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Слова французского президента Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину должны были послать сигнал России "не делать глупостей", уверены в издании Politico.

"Очевидно, сказано без намека на иронию", – уточнили журналисты.

Журналисты уточнили, что слова Макрона должны были "подстегнуть" другие страны-союзники о важности "предотвращения победы РФ". Об этом изданию заявил ряд французских чиновников.

Ранее в издании сообщали, что высказывания французского лидера могут привести к негативному эффекту на фоне угрозы ядерной эскалации. В частности, европейцы могут выступить против сохранения помощи для Украины, указали журналисты.

О подобном высказывании Макрона стало известно 27 февраля. Тогда он подчеркнул, что между странами-союзниками не удалось прийти к консенсусу касаемо отправки сухопутных войск на Украину, однако полностью такую ситуацию исключить нельзя.



Позднее он уточнил, что его слова были взвешенными и продуманными. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, участие западных военных в конфликте на Украине будет считаться эскалацией.