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Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных войск на Украину навредило Киеву. Об этом сообщает издание Politico.

По словам автора материала, глава Франции своими словами планировал консолидировать усилия по поддержке Киева.

"Но если высказывания французского лидера должны были послужить твердым предупреждением Кремлю, то они потерпели грандиозную неудачу. Фактически они добились противоположной цели", – подчеркнул он.

Как отметил обозреватель, заявление Макрона указывает на раскол среди союзников Киева. Он написал, что на Западе уже стали меньше верить в победу ВСУ, а слова президента Франции способны подорвать поддержку союзников Украины.

"И все это ставит Украину в тяжелое положение. Не имея достаточного количества живой силы и боеприпасов, она не сможет провести серьезную контратаку в этом году", – говорится в материале.

Ранее Макрон сообщил, что на конференции в Париже не удалось прийти к консенсусу об отправке сухопутных войск Запада на Украину, однако в дальнейшем такой возможности нельзя исключать.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, воинские контингенты могут нанести непоправимый урон безопасности, стабильности на континенте, а также привести к непоправимым последствиям. Сам факт обсуждения таких тем западными политиками говорит о том, что они, наверное, не имеют должного понимания слова "безопасность".

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