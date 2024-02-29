Макрон считает свои слова о войсках НАТО на Украине взвешенными

Фото: ТАСС/ЕРА/LUDOVIC MARIN

Французский президент Эммануэль Макрон сказал, что его слова о возможной отправке солдат стран Североатлантического альянса на Украину были взвешенными. Об этом сообщает ТАСС.

"Это достаточно серьезные темы. Каждое мое слово на эту тему взвешено, продумано и выверено", – отметил он.

При этом лидер Франции отказался от "геополитических" комментариев о последствиях подобных заявлений.

27 февраля Макрон сообщил, что на конференции в Париже не удалось прийти к консенсусу об отправке сухопутных войск Запада на Украину, однако в дальнейшем такой возможности нельзя исключать.

На это отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая назвала присутствие западных военных на Украине прямой эскалацией. Также депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет указал, что в случае отправки военнослужащих в зону СВО Париж будет воспринят как агрессор и сторона конфликта.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что воинские контингенты могут нанести непоправимый урон безопасности, стабильности на континенте, а также привести к непоправимым последствиям. Сам факт обсуждения таких тем западными политиками говорит о том, что они, наверное, не имеют должного понимания слова "безопасность" и инстинкта самосохранения, добавил Песков.

Вопрос о военной поддержке Киева разделил Восточную и Западную Европу – Bloomberg