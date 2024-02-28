Канцлер ФРГ Шольц заявил, что НАТО не будет стороной конфликта на Украине

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НАТО не является стороной конфликта на Украине и не станет таковой в будущем, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц на своей странице в соцсети X.

"Так и останется", – уточнил канцлер ФРГ.

По его словам, Германия не хочет, чтобы конфликт России и Украины превратился в войну между РФ и Североатлантическим альянсом. Шольц подчеркнул, что все союзники с этим также согласны, а значит, Германия не будет принимать прямого участия в украинском конфликте.

Ранее канцлер Германии рассказывал, что ЕС и НАТО не будут отправлять свои войска Киеву. Он объяснил, что о такой точке зрения западные страны договорились в ходе одной из дискуссий.

До этого французский президент Эммануэль Макрон по итогам той встречи заявил, что возможность отправки сухопутных войск Запада на Украину нельзя исключать. Однако на конференции в Париже государствам не удалось прийти к консенсусу по данному вопросу, признавал Макрон.

26 февраля стало известно, что Шольц в очередной раз выступил против поставок Киеву крылатых ракет Taurus. По его словам, это могло бы втянуть ФРГ в конфликт.