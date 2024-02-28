В МИД РФ назвали присутствие западных военных на Украине прямой эскалацией

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Участие западных военных в конфликте на Украине будет считаться эскалацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

"Здесь нет никаких рисков, это и есть эскалация. Каждая поставка вооружения ведет к эскалации, очередной транш, который идет на цели войны, проводимой киевским режимом, – это и есть эскалация", – отметила она.

Как подчеркнула дипломат, если присутствие военных будет посредством новых форм наемничества, то это также окажется эскалацией.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на конференции в Париже не удалось прийти к консенсусу об отправке сухопутных войск Запада на Украину, однако в дальнейшем такой возможности нельзя исключать. Он добавил, что западные союзники Киева сформировали коалицию по поставкам ВСУ ракет и бомб средней и большой дальности.

В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что союзники Франции по НАТО были в шоке от идеи французского главы Эммануэля Макрона. Она подтвердила свои слова, указав на заявления высшего руководства стран Североатлантического альянса, министров иностранных дел и министров обороны, которые отреклись от этого предложения.

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