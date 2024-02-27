Медведев назвал "недержанием речи" слова Макрона о вводе войск Запада на Украину

Фото: kremlin.ru

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможном вводе западных войск на Украину. Он отметил, что у главы страны "недержание речи".

"У действующего президента Франции, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Франции и князя Андорры Эмманюэля Жана-Мишеля Фредерика Макрона приключилось сразу две проблемы: сначала ему, вероятно, ударила в голову моча, а затем произошло недержание речи", – подчеркнул политик в своем телеграм-канале.

Вместе с тем он указал, что выбрал именно такую идиому, поскольку она применяется в отношении людей, которые склонны к необдуманной реакции. Медведев также привел слова Макрона о том, что Евросоюзу для безопасности необходимо поражение РФ, поэтому Киеву следует передать ракеты повышенной дальности.

"Вкупе с недавним желанием поделиться ядерным арсеналом Франции со всеми желающими европейцами, похоже, недержание речи у Макрона стало затяжной и болезненной проблемой", – написал замглавы Совбеза РФ.

Медведев порекомендовал президенту Франции поберечь себя и поменять рацион, так как "устрицы и шампанское – вещь хорошая, но ведь не мальчик уже". Он добавил, что "словесный энурез" в таком возрасте является опасным.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что на конференции в Париже не удалось прийти к консенсусу об отправке сухопутных войск Запада на Украину, однако в дальнейшем такой возможности нельзя исключать. Он добавил, что западные союзники Киева сформировали коалицию по поставкам ВСУ ракет и бомб средней и большой дальности. По словам Макрона, это уже девятая коалиция, посвященная поставкам Украине отдельных видов боеприпасов.

Макрон предложил Западу воевать с ХАМАС