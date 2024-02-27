Макрон не исключил возможность отправки войск стран Запада на Украину

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На конференции в Париже не удалось прийти к консенсусу об отправке сухопутных войск Запада на Украину, однако в дальнейшем такой возможности нельзя исключать. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова президента Франции Эммануэля Макрона.

Он добавил, что западные союзники Киева сформировали коалицию по поставкам ВСУ ракет и бомб средней и большой дальности. По словам Макрона, это уже девятая коалиция, посвященная поставкам Украине отдельных видов боеприпасов.

Французский лидер также сообщил, что западные страны хотят изучить возможность привлечения третьих стран для поставок боеприпасов Украине.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщал о том, что некоторые страны Евросоюза и Североатлантического альянса планируют на основе двусторонних соглашений направить свои войска на Украину. Фицо подчеркнул, что не сможет помешать странам заключить это соглашение с Украиной.

Вместе с тем президент Польши Анджей Дуда заявил, что страны НАТО разошлись во мнениях относительно отправки своих военных на Украину в ходе конференции в Париже.