Боррель допустил, что исход конфликта на Украине решится в ближайшие месяцы

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Украинский конфликт может завершиться в ближайшие месяцы, заявил глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель в интервью El País.

По его словам, Брюссель должен начать еще больше и быстрее помогать Киеву. Как он считает, это очень важно, если региональное содружество хочет, чтобы Украина продолжала оказывать сопротивление России.

"Сопротивляться – это значит побеждать", – заявил Боррель.

Также он прокомментировал слова экс-президента США Дональда Трампа о готовности поощрять гипотетические атаки российских войск на страны – члены НАТО. Дипломат призвал европейских лидеров "проснуться", назвав такие высказывания "ужасом"

Боррель заявил, что на сегодняшний день его больше всего беспокоят страх и неуверенность стран Европы. По его словам, Европа – это стареющий континент в молодом мире, и она осознала для себя опасность этого факта.

Ранее Боррель заявил, что ситуация на поле боевых действий на Украине решится в течение трех месяцев. Дипломат призвал нарастить помощь Киеву, стать быстрее и решительнее.

Кроме того, Боррель заявил, что ЕС располагает достаточными ресурсами и мощностями, чтобы производить боеприпасы для Украины, однако испытывает недостаток в финансировании.