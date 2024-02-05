Посол РФ в Гааге исключил вероятность нападения России на Европу

Фото: depositphotos/ffikretow

О нападении РФ на европейские страны, о чем твердят западные военные, не может быть и речи. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на нового посла РФ в Нидерландах и постпреда страны при ОЗХО Владимира Тарабрина.

Он припомнил слова Владимира Путина о том, что у Москвы нет никакого интереса воевать со странами Североатлантического альянса, поскольку у РФ нет каких-либо территориальных разногласий с ними. Кроме того, в этом нет никакого геополитического или экономического смысла, добавил Тарабрин.

Однако Запад не может допустить мирного выстраивания отношений с Россией, отметил дипломат. Ему необходимо постоянно запугивать своих граждан и поддерживать антироссийскую паранойю, чтобы оправдать перед населением огромные траты на Украину.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия должна осознавать опасность военного конфликта с Россией и заранее вооружаться. По его словам, к 2027 году в Прибалтике должна присутствовать полностью боеспособная немецкая бригада.

До этого глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что мировое население должно быть готово к войне с Россией в ближайшие 20 лет. В частности, Бауэр заявил о необходимости создать систему, которая позволила бы обучить как можно больше людей в случае начала войны.