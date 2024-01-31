В Совбезе РФ заявили, что Запад уничтожает украинский народ

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Западные страны буквально истребляют украинский народ, заставляя Киев продолжать боевые действия. Таким мнением поделился помощник секретаря Совбеза РФ Наиль Мухитов в интервью ТАСС.

Он считает, что украинский сценарий изначально разрабатывался Соединенными Штатами для того, чтобы протестировать технологии по разжиганию вражды внутри единого народа.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что западные элиты будут продолжать вести прокси-войну против российской стороны и после "горячей фазы" конфликта на Украине.

До этого глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов сообщил, что Запад, угрожая ударами по Крыму, вынуждает Россию расширить границы спецоперации.