Поставляемое Западом Киеву оружие было найдено в Северной Европе и Газе – Лавров

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Украинская сторона "делает бизнес" на смерти, поскольку поставляемое ей западное оружие было найдено в Финляндии, Швеции, Дании, Нидерландах, а также в секторе Газа. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал в ходе встречи с руководителями дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг Украины.

Министр указал, что поставляемое Киеву оружие "расползается по всему миру".

"Украине за эти неполные два года на военные цели и на цели поддержания бюджета этой полностью обанкротившейся страны Запад уже выделил более 200 миллиардов долларов", – цитирует Лаврова ТАСС.

Глава МИД РФ в качестве примера привел средства, которые Евросоюз предусмотрел на социально-экономическую поддержку государств Глобального Юга и Востока. По словам Лаврова, ЕС намерен выделить этим странам менее 80 миллиардов долларов в течение семи лет.

Министр добавил, что основными донорами Киева остаются США, Германия, Великобритания, Дания, Польша, Норвегия, Нидерланды и Швеция.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что ближайшие месяцы будут критически важными для ВСУ. По его словам, для Киева очень важны новые пакеты военной помощи от США.

Позже госсекретарь Штатов Энтони Блинкен заявил, что американская сторона видит последствия отсутствия военной помощи Украине на поле боя. Из-за этого он призвал американский конгресс одобрить запрос президента США Джо Байдена о выделении помощи Киеву.

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